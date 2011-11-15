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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 08:45 BJT

中国总理温家宝称,中国必须减少官僚作风并推进管理体制改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月14日电---中国国务院总理温家宝周一表示，中国必须清理减少地方政府的官僚习气，使行政管理体制跟上国家的经济社会发展速度。

温家宝在中央政府网站(www.gov.cn)公布的声明中称：“包括行政审批制度在内的行政管理体制改革还滞後于经济社会发展。”

温家宝表示，行政审批设定管理不严，监督机制还不健全。

他敦促地方政府取消不必要的手续，放宽限制，鼓励竞争。不过，他没有作具体说明。

中国国家主席胡锦涛周末在夏威夷表示，中国政府将减少对微观经济活动的干预。

国际研究显示，尽管中国的经济发展势头强劲且有巨大的市场潜力，但最近几年，中国对民间和外国投资者的友好度在下降。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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