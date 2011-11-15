中国总理温家宝称,中国必须减少官僚作风并推进管理体制改革

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月14日电---中国国务院总理温家宝周一表示，中国必须清理减少地方政府的官僚习气，使行政管理体制跟上国家的经济社会发展速度。
温家宝在中央政府网站(www.gov.cn)公布的声明中称：“包括行政审批制度在内的行政管理体制改革还滞後于经济社会发展。”
温家宝表示，行政审批设定管理不严，监督机制还不健全。
他敦促地方政府取消不必要的手续，放宽限制，鼓励竞争。不过，他没有作具体说明。
中国国家主席胡锦涛周末在夏威夷表示，中国政府将减少对微观经济活动的干预。
国际研究显示，尽管中国的经济发展势头强劲且有巨大的市场潜力，但最近几年，中国对民间和外国投资者的友好度在下降。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。