中国总理温家宝称,中国必须减少官僚作风并推进管理体制改革

路透北京11月14日电---中国国务院总理温家宝周一表示，中国必须清理减少地方政府的官僚习气，使行政管理体制跟上国家的经济社会发展速度。

温家宝在中央政府网站(www.gov.cn)公布的声明中称：“包括行政审批制度在内的行政管理体制改革还滞後于经济社会发展。”

他敦促地方政府取消不必要的手续，放宽限制，鼓励竞争。不过，他没有作具体说明。

国际研究显示，尽管中国的经济发展势头强劲且有巨大的市场潜力，但最近几年，中国对民间和外国投资者的友好度在下降。（完）