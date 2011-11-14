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宏观经济 | 2011年 11月 15日 星期二 07:05 BJT

《美国重要政经日程》--11月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布10月生产者物价指数(PPI).

1330 - 商务部公布10月零售销售.

1500 - 商务部公布9月企业库存.

1500 - 联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在参议员金融委员会作证.

1630 - 财政部举行每周例行四周期国库券标售.

1930 - 参议员商业委员会就Jon Leibowitz留任联邦贸易委员会(FTC)主管,以及Maureen Ohlhausen出任FTC委员的提名举行听证.

2130 - 美国石油协会(API)发布周度全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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