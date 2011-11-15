也门总统萨利赫再次发出辞职言论

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透萨那11月14日电---也门总统萨利赫周一表示，他将在结束国内危机的海湾国家和平倡议的正式实施程序协议达成之後的90日内辞职。
萨利赫在接受法国Channel 24电视台采访时表示，已经授权副总统哈迪与反对派进行谈判，以达成协议。萨利赫迄今拒绝在海湾合作委员会今年4月提出的调解协议上签字。
当被问及何时准备辞职时，萨利赫称，“当双方就海湾国家倡议达成协议，在协议上签字，并就运行机制（达成共识），以及举行大选之时，总统将会离任。”
针对是否有离职时间表的问题，他表示，“已有设定，在（协议签订）之後的90日内。”
一名反对派官员周日表示，萨利赫坚持在举行大选之前保留总统权利，试图阻挠联合国特使班诺马尔(Jamal Benomar)实施海湾国家和平倡议的行动。
根据班诺马尔提议的“行动机制”，萨利赫应立即下台，以便在提前举行总统大选前，组建国家联合政府。还将建立一个机构重整军队。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。