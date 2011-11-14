〔美国股市〕ADR大多下跌,欧债危机疑虑打压欧洲银行股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一大多下跌,因投资者出于对欧债危机的担忧,而抛售欧股.
在意大利组建新政府之际,其公债标售仍显示信贷紧缩.意大利五年期公债标售得标利率创欧元面世以来最高,在该国新政府实施深远的经济改革之前,投资者对买入其债券仍持谨慎态度.
银行业受创尤重.巴克莱(BCS.N)ADR跌4.2%至10.96美元,瑞士信贷(CS.N)跌3.4%至24.19美元.
但由于日股日经指数周一升逾1%,亚洲企业ADR上扬.
丰田汽车(TM.N)涨0.3%至64.31美元.银行股中,瑞穗金融集团(MFG.N)涨1.2%至2.62美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.3%,标准普尔500指数.SPX跌1%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下挫1.6%,纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS下滑0.5%.
纽约梅隆银行的拉美ADR指数.BKLA挫跌1.3%.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。