《中国报摘》--中国证券报11月15日

* 头版头条:

--证监会有关负责人日前表示,证监会将要求所有上市公司完善分红政策及其决策机制,科学决定分红政策,增强红利分配透明度.上周披露招股说明书的五家公司都细化了回报规划、分红政策和分红计划,承诺分红比例,并作为重大事项加以提示.

* 其他:

--国家主席胡锦涛在美国夏威夷首府檀香山参加亚太经合组织第十九次领导人非正式会议时发表讲话称,发达国家应该实施负责任的宏观经济政策,妥善处理主权债务和财政风险;新兴市场国家应该积极扩大内需,促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变.

--央行10月金融统计数据报告显示其货币供应量核算口径已扩大至住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款.华创证券宏观经济分析师华中炜认为,此调整为央行未来"下调准备金率,但同时扩大准备金率缴存范围"的政策组合提供了可能性.

--《低碳发展蓝皮书》透露,《新兴能源产业发展规划》及《“十二五”可再生能源发展规划》已上报,前者有望年底出台.该规划明确提出2015年新能源和可再生能源占一次能源消费比重为11.4%的约束性指标.

--商务部发布的《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》明确,到2015年,国内原油和成品油销售量分别达5.3亿吨和2.9亿吨,基本满足国内不断增长的生产与消费需求;成品油批发企业常备库存量不小于上年度平均15天销售量.

--工信部、科技部、发改委和财政部联合发文支持新能源汽车销售,对车企提出更明确的销售底线,并全方位促进新能源汽车的消费.新政明确将定期进行市场销售量核查,对一年内未销售的产品,取消该产品目录.

--宏达股份(600331.SS)公告称,公司拟非公开发行的股票数量合计不超过4.41亿股,发行价格不低于11.34元/股,拟募集资金总额不超过50亿元,用于"钼铜多金属资源深加工综合利用项目"和补充公司流动资金.(完)

--整理 曾菱; 审校 黄凯