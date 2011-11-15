〔中国新债〕铁道部计划下周二发300亿企业债,分7年期和10年期--IFR

路透11月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士透露，铁道部计划于11月22日(周二)再次招标发行总额不超过300亿元人民币（47.3亿美元）7年期和10年期企业债券，该期债券将是铁道部本年度发行的最後一期企业债。

据悉，本期铁道债主承销商团由券商前三期铁道债承销总额排名而定。国泰君安将担任第四期铁道债发行牵头主承销商，申银万国，中信证券(600030.SS)(6030.HK)，华泰联合证券，招商证券和国开证券将任联席主承销商。

该期债券暂定于11月21日公告，11月22日招标，11月23日缴款。其中100亿7年期品种，招标初设区间为4.43%-5.43%；而200亿10年期品种，招标初设区间则为4.63%-5.63%。

其中，7年期品种区间均较上期区间下调20个基点；而20年期品种则因上期认购情况一般改为10年期品种。

铁道部11月8日招标发行的150亿7年期品种依然受机构热捧，中标利率4.63%，认购倍数13.6倍；150亿20年期品种中标利率5.22%，认购倍数2倍。该两期中标利率分别较第二期下降30和11个基点。

发改委上月12日发函称，明确中国铁路建设债券为政府支持债券。这也是继第一期铁道债发行之际，财政部宣布对铁道债利息收入减半徵收企业所得税後，铁道债发行获得的又一支持。(完)

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