〔美国个股〕巴菲特摆脱对科技投资的厌恶之情,大举买进IBM股票

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月14日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)的执行长巴菲特(Warren Buffett)一向毫不隐瞒对科技投资的厌恶之情,但周一他出人意料地改变了一贯的行事风格.
巴菲特表示,他在过去八个月中已累计买入IBM(IBM.N)近110亿美元的股票,大约持有该公司5.5%的股权,这可能令他成为IBM最大的股东.
对于巴菲特来说,这是一个令人惊奇的转变.他一直声称将不会投资于科技类股,因他对该领域知之甚少.但在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时,巴菲特称,他对IBM留住企业客户的能力印象深刻,这使得IBM不可或缺,而没有几家服务提供商能做到这点.
巴菲特称,"这是一家帮助资讯科技(IT)部门更好地工作的公司.对一家大型公司来说,变更审计事务所、法律事务所,或转向一家新的科技供应商,是一件举足轻重的事情."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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