〔美国个股〕巴菲特摆脱对科技投资的厌恶之情,大举买进IBM股票

路透11月14日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)的执行长巴菲特(Warren Buffett)一向毫不隐瞒对科技投资的厌恶之情,但周一他出人意料地改变了一贯的行事风格.

巴菲特表示,他在过去八个月中已累计买入IBM(IBM.N)近110亿美元的股票,大约持有该公司5.5%的股权,这可能令他成为IBM最大的股东.

对于巴菲特来说,这是一个令人惊奇的转变.他一直声称将不会投资于科技类股,因他对该领域知之甚少.但在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时,巴菲特称,他对IBM留住企业客户的能力印象深刻,这使得IBM不可或缺,而没有几家服务提供商能做到这点.