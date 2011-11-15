萨科齐致信以色列总理内塔尼亚胡表达"友情"

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月14日电---以色列官员周一表示，法国总统萨科齐致信以色列总理内塔尼亚胡，表明双方友谊，不过他也指出双方“在中东问题上存在不同观点”。
内塔尼亚胡的岳父日前去世，萨科齐在哀悼信中作出了上述表示。萨科齐看似试图努力消除一周前私下谈话造成的不良影响。在本月稍早的戛纳20国集团（G20）峰会期间，萨科齐向美国总统奥巴马表示内塔尼亚胡是个“骗子”，但谈话内容意外被记者听到。
根据以色列总理办公室两名官员提供的信息，萨科齐在信中除了表达同情之外，还表示，“我们是朋友，对中东问题的不同观点以及媒体的解读不会影响我们的友谊。”
奥巴马也向内塔尼亚胡致信，对其岳父一周前去世表示哀悼。奥巴马并未提及戛纳峰会期间的私下谈话。
虽然两人关系时好时坏，奥巴马看似竭力避免在明年总统大选前与以色列发生公开对抗，他需要在大选中得到犹太选民的支持。
内塔尼亚胡尚未对萨科齐的言论发表评论。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
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