〔中港个股〕建行称美国银行因自身原因减持其股份,对建行经营发展无影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月15日电---按市值计全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)称,美国银行(BAC.N)由于自身原因减持建行股份,属于市场行为,对建行的经营发展没有影响.
建行网站周一晚间刊登的新闻稿称,自股改上市以来,建行与美国银行等战略投资者开展卓有成效的合作,促进了各项业务持续发展,资产质量不断改善.
截至今年三季度末,建行资产规模达11.8万亿元人民币,资本充足率为12.58%,核心资本充足率为10.57%,不良贷款率降至1.02%.
美国银行此前发表声明称,计划出售手中剩下的中国建设银行大部分持股,筹措66亿美元现金以补充其资本金水平.此次出售将采取向一组投资者私下出售的方式,预计可产生18亿美元的税後利得.这将使美国银行实现递延所得税资产,将其核心一级普通股资本提高约29亿美元.建设银行和美国银行仍签有合作协议,包括在投资银行领域合作直至2016年.[ID:nCN1217528](完)
--发稿 谢衡; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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