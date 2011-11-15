〔中港个股〕建行称美国银行因自身原因减持其股份,对建行经营发展无影响

路透北京11月15日电---按市值计全球第二大银行---中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)称,美国银行(BAC.N)由于自身原因减持建行股份,属于市场行为,对建行的经营发展没有影响.

建行网站周一晚间刊登的新闻稿称,自股改上市以来,建行与美国银行等战略投资者开展卓有成效的合作,促进了各项业务持续发展,资产质量不断改善.

截至今年三季度末,建行资产规模达11.8万亿元人民币,资本充足率为12.58%,核心资本充足率为10.57%,不良贷款率降至1.02%.

美国银行此前发表声明称,计划出售手中剩下的中国建设银行大部分持股,筹措66亿美元现金以补充其资本金水平.此次出售将采取向一组投资者私下出售的方式,预计可产生18亿美元的税後利得.这将使美国银行实现递延所得税资产,将其核心一级普通股资本提高约29亿美元.建设银行和美国银行仍签有合作协议,包括在投资银行领域合作直至2016年.[ID:nCN1217528](完)