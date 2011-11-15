中国成为全球第二大行业研发投入国--报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月14日电---联合国周一发布的报告称，中国在行业研发(R&D)投入方面，已经超过日本，全球排名仅次于美国。
联合国世界知识产权组织(WIPO)的报告称，2009年，中国研发投资占全球总额的比例从1993年的2.2%增加至12.8%。
在企业和公立大学的推动下，中国对研究和开发的投资轻而易举地超过了德国、法国和英国。20年前，上述三国也是研发投入大国。
WIPO的报告显示，上述三国研发投资全球占比水平均已下降。
研发是科技产业的主要推动力，同时也推动了所有产业的增长。
报告还显示，中国的专利和商标申请数量大幅增加。
美国在全球研发投入排名中继续稳居榜首，但其全球份额下降3.4个百分点，至33.4%，是中国的两倍半左右。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。