中国成为全球第二大行业研发投入国--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦11月14日电---联合国周一发布的报告称，中国在行业研发(R&D)投入方面，已经超过日本，全球排名仅次于美国。

联合国世界知识产权组织(WIPO)的报告称，2009年，中国研发投资占全球总额的比例从1993年的2.2%增加至12.8%。

在企业和公立大学的推动下，中国对研究和开发的投资轻而易举地超过了德国、法国和英国。20年前，上述三国也是研发投入大国。

WIPO的报告显示，上述三国研发投资全球占比水平均已下降。

研发是科技产业的主要推动力，同时也推动了所有产业的增长。

报告还显示，中国的专利和商标申请数量大幅增加。

美国在全球研发投入排名中继续稳居榜首，但其全球份额下降3.4个百分点，至33.4%，是中国的两倍半左右。（完）