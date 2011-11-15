〔中国能源〕到2015年国内原油销售量将达到5.3亿吨--商务部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京11月15日电---中国商务部周一表示,到2015,国内原油和成品油销售量将分别达到5.3亿吨和2.9亿吨,基本满足国内不断增长的生产与消费需求.成品油批发企业常备库存量不小于上年度平均15天销售量.
刊登在商务部网站的"十二五期间石油流通行业发展的指导意见"明确,"十二五"期间(2011-2015年),中国石油市场供应保障能力将进一步增强,石油分销体系进一步完善,布局更加合理.
意见还称,"十二五"期间中国石油流通行业发展目标还包括:零售终端服务功能更加完备,石油流通企业规模明显扩大,石油流通效率及现代化水平进一步提高,流通环节连锁率、配送率不断提升;电子商务与信息技术得到广泛应用;绿色节能发展取得重大突破;石油市场监管体系更趋完善等.
此外,意见明确,"十二五"期间中国将培育多元化的石油市场投资与经营主体,鼓励中小企业做大做强,吸引多种经济成分共同参与市场竞争.进一步完善原油和成品油经营资格审批制度,形成以大型国有石油企业为主体,多种所有制主体共同参与竞争的市场格局.(完)
参看细节,请点选中国商务部网站(here)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。