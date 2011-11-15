〔中港个股〕美国银行再度减持建行股权,建行称对自身经营发展无影响(更新版)

*外资股东频频减持中资银行股

*美国银行沽售建行104亿股H股份,套现近515港亿元

*建行称美国银行减持出于自身原因,对建行经营发展无影响

*高盛亦正在寻求出售所持工行股份

路透北京11月15日电---近来外资股东将减持中资银行股份的消息频传.继高盛(GS.N)寻求出售所持中国工商银行(1398.HK)股份之後,美国银行(BAC.N)亦表示将再度减持中国建设银行(0939.HK)之股权.

美国银行昨晚突然宣布沽售建行104亿股H股份,套现近515港亿元,折让10.5%.由于农行(1288.HK)股份已经解禁,加上高盛仍持有工行(1398.HK)近10%的H股尚未沽,令人关注中资银股随时再遭减持.

中国建设银行(601939.SS)周一晚间刊登的新闻稿就称:"美国银行由于自身原因减持建行股份,属于市场行为,对建行的经营发展没有影响."

美国银行此前发表声明称,此次出售建行股份将采取向一组投资者私下出售的方式,预计可产生18亿美元的税後利得.这将使美国银行实现递延所得税资产,将其核心一级普通股资本提高约29亿美元.建设银行和美国银行仍签有合作协议,包括在投资银行领域合作直至2016年.

这已是美国银行在年内第二次减持建行股份.就在今年8月底,美国银行为充实资本,出售了约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元.[ID:nCT0393132]

建行的新闻稿称,自股改上市以来,建行与美国银行等战略投资者开展卓有成效的合作,促进了各项业务持续发展,资产质量不断改善.

截至今年三季度末,建行资产规模达11.8万亿元人民币,资本充足率为12.58%,核心资本充足率为10.57%,不良贷款率降至1.02%.

高盛亦正在寻求出售所持中国工商银行(601398.SS)股份,涉资高至15.4亿美元,这是高盛第三次减持中国工商银行股份.高盛对工行投资价值大幅缩水,导致该公司在不到一个月前宣布自上市以来第二次录得季度亏损,仅工行持股就亏损10.5亿美元.[ID:nCN1209244](完)