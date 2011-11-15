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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 08:11 BJT

《中国报摘》--金融时报11月15日

* 头版头条:

--亚太经合组织第十九次领导人非正式会议当地时间13日在美国夏威夷州首府檀香山召开,中国国家主席胡锦涛表示,发达国家应实施负责任的宏观经济政策,妥善处理主权债务和财政风险;新兴市场国家应该积极扩大内需.

* 其他:

--根据商务部网站发布的《商务部关于"十二五"期间石油流通行业发展的指导意见》显示,期内中国石油市场供应保障能力将进一步增强,应急保供机制更加健全,商业储备体系初步建立,到2015年,国内原油和成品油销售量分别达到5.3亿吨和2.9亿吨.

--利用外资设立中小企业担保公司试点启动,据了解,合资担保公司签约金额约51亿元人民币,将成为目前国内投资规模最大的担保公司之一.中方投资者包括中国进出口银行、海航资本控股有限公司等,外方投资者包括美国摩根大通集团、德国西门子.(完)

--整理 康熙泽; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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