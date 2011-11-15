《中国报摘》--金融时报11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--亚太经合组织第十九次领导人非正式会议当地时间13日在美国夏威夷州首府檀香山召开,中国国家主席胡锦涛表示,发达国家应实施负责任的宏观经济政策,妥善处理主权债务和财政风险;新兴市场国家应该积极扩大内需.
* 其他:
--根据商务部网站发布的《商务部关于"十二五"期间石油流通行业发展的指导意见》显示,期内中国石油市场供应保障能力将进一步增强,应急保供机制更加健全,商业储备体系初步建立,到2015年,国内原油和成品油销售量分别达到5.3亿吨和2.9亿吨.
--利用外资设立中小企业担保公司试点启动,据了解,合资担保公司签约金额约51亿元人民币,将成为目前国内投资规模最大的担保公司之一.中方投资者包括中国进出口银行、海航资本控股有限公司等,外方投资者包括美国摩根大通集团、德国西门子.(完)
--整理 康熙泽; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。