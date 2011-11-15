〔中国个股〕中国北车召回动车组已整改合格,将自周三起陆续投运--新华

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京11月15日电---中国北车股份有限公司601299.SS召回动车组已经过整改,经第三方评估确认合格,将自11月16日(周三)起分批投入运营.
新华社周一晚间报导援引铁道部证实称,中国北车对召回的CRH380BL动车组进行了整改,经试验验证、第三方评估和专家评审,已确认整改合格.
在中国国务院要求对高铁安全大检查之後,中国北车601299.SS决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,总数为54大列,整改费用由其自行承担.但公司称近70%的问题属于分供方零部件质量问题.[ID:nCN1896501]
此前北车在公告中披露,召回车辆可能会发生部件更换等检测检修等费用,预计这会对今年业绩产生一定影响.但这次召回不会影响公司与客户签订的购货合同.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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