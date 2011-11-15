〔中国个股〕中国北车召回动车组已整改合格,将自周三起陆续投运--新华

路透北京11月15日电---中国北车股份有限公司601299.SS召回动车组已经过整改,经第三方评估确认合格,将自11月16日(周三)起分批投入运营.

新华社周一晚间报导援引铁道部证实称,中国北车对召回的CRH380BL动车组进行了整改,经试验验证、第三方评估和专家评审,已确认整改合格.

在中国国务院要求对高铁安全大检查之後,中国北车601299.SS决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,总数为54大列,整改费用由其自行承担.但公司称近70%的问题属于分供方零部件质量问题.[ID:nCN1896501]

此前北车在公告中披露,召回车辆可能会发生部件更换等检测检修等费用,预计这会对今年业绩产生一定影响.但这次召回不会影响公司与客户签订的购货合同.(完)