版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕低开0.7%,但海力士半导体上涨

路透首尔11月15日电---韩国股市周二低开,因意大利和其他欧元区国家的公债收益率(殖利率)上升,再次引发欧债危机远未结束的担忧,即便此前意大利和希腊实现政府更迭.

海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)上涨1.1%,因韩国SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)称,已同意一项3.4万亿(兆)韩元(30.2亿美元)协议,将买下海力士半导体的21%股权.而SK电讯持平.[ID:nCN1216864]

0006GMT时,综合股价指数.KS11跌0.61%至1,891.15.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐