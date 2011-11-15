〔韩国股市〕低开0.7%,但海力士半导体上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔11月15日电---韩国股市周二低开,因意大利和其他欧元区国家的公债收益率(殖利率)上升,再次引发欧债危机远未结束的担忧,即便此前意大利和希腊实现政府更迭.
海力士半导体(Hynix Semiconductor)(000660.KS)上涨1.1%,因韩国SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)称,已同意一项3.4万亿(兆)韩元(30.2亿美元)协议,将买下海力士半导体的21%股权.而SK电讯持平.[ID:nCN1216864]
0006GMT时,综合股价指数.KS11跌0.61%至1,891.15.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。