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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 08:39 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月15日-11月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月15日(二)

主要国家暂无发债计划.

11月16日(三)

法兰克福--德国标售约60亿欧元、2013年12月13日到期的两年期联邦公债(Schatz).

渥太华--加拿大标售30年期名义债券.

11月17日(四)

伦敦--英国标售40亿英镑、票息为5.0%,2018年到期的公债.

马德里--西班牙标售票息为5.85%、2022年1月31日到期的指标10年期新债.

巴黎--法国标售60-70亿欧元中期政府债券(BTAN):票息2.0%、2013年9月25日到期;票息2.0%、2015年7月12日到期;票息2.25%、2016年2月25日到期;票息2.5%、2016年7月25日到期.

标售8-12亿欧元通胀挂钩债券:票息0.45%、2016年7月25日到期的五年期指数挂钩公债(BTANi);票息1.10%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券.

11月18日(五)

主要国家暂无发债计划.

11月21日(一)

主要国家暂无发债计划.

11月22日(二)

罗马--意大利财政部公布将于11月25日标售的零息债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布将于11月28日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利财政部公布将于11月29日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债(1800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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