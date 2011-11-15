〔企业并购〕中国华为斥资5.3亿美元购下与赛门铁克合资公司的49%股权

* 收购预期在2012年第一季结束

* 合资公司设在香港,可减轻监管审批方面的疑虑

* 合资公司自成立以来一直亏损

路透香港/纽约11月15日电---全球第二大电信设备生产商中国华为[HWT.UL]计划以5.3亿美元的价格,买下美国赛门铁克(SYMC.O)持有的双方合资企业的49%股权.

该协议还需经监管部门批准,但分析师和企业管理层认为不会遇到什麽阻力,因为该合资公司设在香港.

华为周二发布的声明称,预计交易将在2012年第一季完成.

"交易涉及一家总部不在美国的合资公司,而且华为在过去四年中已经持有其51%的股权,"华为发言人颜光前(Ross Gan)表示."该公司的资产和客户绝大部分都在中国等地区.并不涉及美国."他在电子邮件中写道.

颜光前表示,华为将依据适用的当地法律和监管规定,在例行监管审批过程中,向相关政府部门作出简要陈述.

该合资公司名为华为赛门铁克,于2008年2月在香港成立.公司成立的目的是为电信运营商和企业用户提供和开发网络安全,存储和系统管理解决方案.

当时华为和赛门铁克分别出资约1.5亿美元.据公司网站称,该公司在北京,深圳和美国矽谷等地设有研发中心.

据赛门铁克向美国政权交易委员会(SEC)提交的最新年度报告称,该公司自成立以来就一直亏损.从2008年2月至2010年12月,赛门铁克因在合资公司持有的股份而蒙受了1.23亿美元的亏损.

华为表示,两家公司在过去几个月对合资公司的未来进行了商讨,认为由单一股东拥有较为有利.(完)