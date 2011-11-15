〔中国新债〕广东省周五将招标发行69亿元地方政府债,三年和五年期各半

路透上海11月15日电---继上海市政府首试自主发行地方政府债後,中国广东省周一稍晚宣布,将于周五(18日)招标发行总额69亿元人民币的固息地方债,其中三年和五年品种各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述两期债为广东省今年第一和第二期政府债,发行总量和招标总量均各为34.5亿元,采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

两期债的投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中,代偿期为三年及五年的国债收益率算术平均值上下各浮动15%,具体招标时间为11月18日9:50-10:30,11月21日开始发行并计息,11月23日发行结束.

上海市地方政府债将于今日9:50-10:30招标,发行总量为71亿元,期限含三年和五年.[ID:nCN1204268]除上海和广东外,还有浙江省和深圳市也获批在额度内自主发债.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元人民币,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)