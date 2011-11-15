《中国报摘》--其他报纸重要消息11月15日(I)

**上海证券报**

--继绿地、中海、龙湖、长甲降价之後,更多开发商开始加入降价行列,上海市中心的高端楼盘也开始出现降价.而受降价影响,上周以来上海楼市成交量一改持续下滑的态势,开始企稳.中国房地产信息集团分析师薛建雄认为,随着更多新盘调低价格上市,楼市成交量有望在低位徘徊後逐渐回升.

--广药集团人士透露,该集团拟通过广州药业(600332.SS)换股吸收合并白云山000522.SZ,同时出让白云山壳资源给国资委的方式,实现广药集团在香港和内地同时上市.

**人民日报**

--国家发改委近日在京举行了中外合资担保公司投资协议签约仪式,标志着中国利用外资设立中小企业担保公司试点工作取得实质性重大进展.合资担保公司签约金额约51亿元人民币,将成为目前国内投资规模最大的担保公司之一.

--广东今年的外贸形势严峻,进出口总体出现下行趋势.特别是10月,出口总值同比仅仅增长了7.8%,环比更下降了8.7%,备受欧债困扰的欧盟经济低迷是影响外贸的主要因素之一.

**21世纪经济报 道**

--多位银行和信托公司高层透露,银监会主席尚福林要求各家银行加快银信合作业务转表,确保年内全部完成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李然; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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