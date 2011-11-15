〔美国经济〕费城联储调查显示分析师下调2012年成长预估(更新版)

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* 预测者调低2012年美国经济增长预期

* 明年非农就业岗位每月平均增长12.32万

路透纽约11月14日电---美国费城联邦储备银行周一公布的调查显示,受访分析师调降对未来两年美国经济的增长预期,因就业市场料将比预期疲弱.

费城联邦储备银行第四季对45位经济分析师的调查结果显示,2012年美国国内生产总值(GDP)平均年增长率预计为2.4%,低于第三季调查的2.6%.

2013年美国经济增长预估亦从2.9%调低至2.7%.

分析师对今年第四季的增长预估维持在2.6%,但对2011全年经济增长的预估从1.7%调高至1.8%.

美国就业市场前景仍在恶化,明年的平均失业率预计达8.8%,高于此前预估的8.6%.这预示2012年每月平均新增非农就业岗位12.32万.

2013年美国失业率预估从8.1%调高至8.4%,而2011年第四季和全年失业率预估维持在9.0%.

受访者对短期通胀率的预估几无变动,2012年消费者物价指数(CPI)增幅预估从2.0%略微下调至1.9%.剔除食品和汽油的核心CPI通胀预估仍维持在1.8%.

2011年美国CPI涨幅料为3.6%,高于此前预估值3.2%.

尽管美国经济增长料将放缓,但分析师认为未来几个季度美国经济出现萎缩的机率下降.第四季经济下滑的可能性从20.9%降低至11.8%,明年首季经济萎缩的机率为16.6%,低于此前认为的20.8%.(完)