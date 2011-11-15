《中国债券市场每日交易备忘》--11月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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一、新债招标:
中国人民银行520亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率跌幅在5个bp或以内
上海市政府36亿元三年期固息地方债9:50-10:30招标
上海市政府35亿元五年期固息地方债9:50-10:30招标
进出口银行150亿元五年期固息增发债10:00-11:00招标,收益率预测均值3.37%
进出口行120亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.91%
中化集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承销
河北出版传媒集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行和兴业银行主承销
沈阳机床集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承销
河北钢铁集团80亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承销
中信集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券和建设银行主承销
中信集团60亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信证券和建设银行主承销
甘肃公投集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承销
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二、新债上市:
温氏食品集团4亿元三年期中票1182319,票面利率7.06%
广百集团4亿元三年期中票1182318,票面利率6.86%
新安股份(600596.SS)2亿元一年期短融041164009,票面利率8.20%
苏豪控股集团10亿元一年期短融041159016,票面利率6.86%
同方股份(600100.SS)8亿元一年期短融041159017,票面利率5.93%
大唐国际潮州发电4亿元一年期短融
陜西煤业化工集团5亿元五年期中票1182320,票面利率5.36%
东软集团(600718.SS)4亿元三年期中票1182321,票面利率6.86%
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三、缴款:
中国南车(601766.SS)(1766.HK)20亿元一年期短融
溧阳城建12亿元七年期固息债1180157,票面利率8.20%
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四、还本付息:
财政部60亿元一年期储蓄国债101709到期兑付,票面利率2.85%
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)44亿元一年期短融1081388到期兑付,票面利率3.35%
广百集团3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1081389到期兑付,基本利差1.60%
新华传媒(600825.SS)4亿元一年期短融1081390到期兑付,票面利率3.95%
财政部339.2亿元20年期固息国债050004付息,票面利率4.11%
财政部344.1亿元15年期固息国债050012付息,票面利率3.65%
财政部300亿元15年期固息国债060019付息,票面利率3.27%
国际金融公司8.7亿元七年期固息国际机构债券063001付息,票面利率3.20%
铁道部40亿元10年期固息债068045付息,票面利率3.75%
铁道部65亿元20年期固息债068046付息,票面利率3.95%
铁道部35亿元30年期固息债068047付息,票面利率4.10%
财政部150亿元三年期固息储蓄国债101710付息,票面利率4.25%
财政部90亿元五年期固息储蓄国债101711付息,票面利率4.60%
江苏金融租赁公司5亿元五年期浮息(一年定存基准)债1022005付息,基本利差1.50%
北京经济技术开发区1.98亿元两年期中小企业集合票据1083013付息,票面利率4.90%
财政部代发181亿元三年期固息地方债109109付息,票面利率3.23%
财政部代发126亿元五年期固息地方债109110付息,票面利率3.70%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--央行10月金融统计数据报告显示其货币供应量核算口径已扩大至住房公积金中心存款和
非存款类金融机构在存款类金融机构的存款.华创证券宏观经济分析师华中炜认为,此调整为
央行未来"下调准备金率,但同时扩大准备金率缴存范围"的政策组合提供了可能性.
国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。