〔中国个股〕宏达股份拟定向增发至多募资50亿元,投向钼铜深加工项目等

路透上海11月15日电---中国大型铅锌生产企业四川宏达股份有限公司(600331.SS)周二称,拟非公开发行不超过4.41亿股,至多募资50亿元人民币,投向全资子公司的"钼铜多金属资源深加工综合利用项目"建设及补充流动资金.

刊登在上海证券交易所的公告称,是次定向增发价格不低于11.34元/股,所有投资者均以现金方式进行认购.其中控股股东--宏达实业承诺认购发行数量的约26%,即1.16亿股左右.

宏达股份8月末曾公告,计划由全资子公司四川宏达钼铜公司投资建设钼铜多金属资源深加工项目,总投资达104.8亿元,将新增40万吨阴极铜和4万吨钼(金属量)产能.公司预计达产後年销售收入达346.9亿元,净利13.8亿元.[ID:nCN1934651]

宏达股份自11月9日起暂停交易,今日公告後复牌.公司股票停牌前收报12.87元,近三个月累计上涨逾6%.(完)