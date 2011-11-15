《外汇动态》澳元兑美元微升,此前澳洲央行公布会议记录

0042GMT--澳元AUD=D4上涨0.1%至1.0220美元,此前公布的澳洲央行(RBA)会议记录显示,其曾考虑在11月货币政策会议上维持利率不动,但最终决定温和降息[ID:nCN1218714],为逾两年来首次下调利率.