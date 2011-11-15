分析：美国对中国加大施压力度或无助事态改善

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月14日电(记者 Andrew Quinn)---随着2012美国大选年临近，美国总统奥巴马对中国的苛刻言论或许将塑造其强硬形象，但同时也存在风险，因两国均面临微妙的政治过渡期。

奥巴马利用在夏威夷举行的亚太峰会向中国施压，宣称中国必须按世界贸易规则出牌，像“成年人”一般行事。

此前，美国官员已经发出了一系列针对中国的强音。国务卿希拉里以及其他高官均针对中国的货币政策、知识产权政策以及人权记录等问题发表了各自的看法。

但政治分析师表示，奥巴马政府现在几乎没有什麽办法能够迫使中国很快顺从，尤其是眼下美国经济脆弱，世界经济前景依然惨淡，中国还是美国头号债主和第三大出口市场。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)的中国问题专家珀拉克(Jonathan Pollack)表示：“奥巴马必须应对中国，坦率地说，他能利用的手段实在有限。”

“他必须措辞强硬，而且看上去也很强硬，但他是否真正准备加大施压力度依然需拭目以待。”

尽管美国官员希望利用世界贸易组织 (WTO)等现有架构，对他们认为中国政府对国有企业实施补贴等不公平的贸易行为进行反击，但进展缓慢。

针对中国货币政策所采取惩罚性制裁等单边措施，可能会招致中国的报复，并引发贸易战的担忧。

但这并不能阻止美国共和党总统候选人罗姆尼的“口诛笔伐”。他表示，如果当选，他将把中国列为汇率操纵国，并威胁要采取贸易制裁。美国公众对中国的经济和军事发展非常关切。

一名与中国有关的商业分析师表示：“总统候选人们都试图对中国采取强硬态度，因为这种态度会发挥奇效。”

“但在不造成大量附带损失的情况下，两国绝对不可能通过双边方式解决这些问题，所以他们必须对接下来发生的事进行大量反省。”

尽管美国官员称，奥巴马对中国国家主席胡锦涛表示，美国的企业和人民对中国的经济政策感到“不耐烦和沮丧”，但中国并未显示出让步的迹象。

一名中国高官在夏威夷的APEC峰会上表示，中国将遵循国际共同规则，但不会对国际贸易规则唯命是从。

政治分析师表示，中国的领导人自身面临国内政治压力，不太可能屈从美国的要求。

卡内基国际和平基金会亚洲专家包道格(Douglas Paal)表示：“到2012年底，在事关应对中国遇到的压力时，中国领导人必须看起来比教皇还圣洁，比毛泽东还拥护共产主义。”

“你可能会看到，中国在汇率和其他我们希望改进的事情上不怎麽合作，我认为向他们公开施压不会改善事态。”（完）