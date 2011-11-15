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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:00 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,对欧洲衰退的疑虑令其承压

路透新加坡11月15日电---原油期货周二在亚洲盘初持稳,之前在隔夜海外市场下跌,因担心欧洲可能滑入衰退,对意大利和希腊新政府将防止欧债危机恶化的期望减弱.

0039GMT,美国12月原油期货CLc1升0.05美元至每桶98.19美元,周一结算价下跌0.85美元至98.14美元.ICE布兰特12月原油期货LCOc1结算价跌2.27美元至111.89美元,跌破200日移动均线切入位113.03美元.

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