〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,对欧洲衰退的疑虑令其承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月15日电---原油期货周二在亚洲盘初持稳,之前在隔夜海外市场下跌,因担心欧洲可能滑入衰退,对意大利和希腊新政府将防止欧债危机恶化的期望减弱.
0039GMT,美国12月原油期货CLc1升0.05美元至每桶98.19美元,周一结算价下跌0.85美元至98.14美元.ICE布兰特12月原油期货LCOc1结算价跌2.27美元至111.89美元,跌破200日移动均线切入位113.03美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。