〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月15日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.
中国央行公开市场稍後将招标的一年期央票发行量猛增逾四倍至520亿元人民币.目前二级市场同期限央票收益率较一级低逾10个基点(bp),加之未来政策向宽预期不减,机构的需求空前高涨,因此交易员预计发行收益率续跌是大概率事件.
央行上周二发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.55元,对应收益率下行1.07个基点(bp)至3.5733%,为28个月来首次下降,市场解读为货币政策松动的又一信号;当日并进行了300亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)
--发稿 曾菱/刘昕; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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