〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

路透上海11月15日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.

中国央行公开市场稍後将招标的一年期央票发行量猛增逾四倍至520亿元人民币.目前二级市场同期限央票收益率较一级低逾10个基点(bp),加之未来政策向宽预期不减,机构的需求空前高涨,因此交易员预计发行收益率续跌是大概率事件.

央行上周二发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.55元,对应收益率下行1.07个基点(bp)至3.5733%,为28个月来首次下降,市场解读为货币政策松动的又一信号;当日并进行了300亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)