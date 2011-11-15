版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:08 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日增加七成,中国神华交易活跃

路透北京11月15日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额

为177,546万元人民币,较上交易日增加70%.标的证券中国神华(601088.SS)融资买入额为

6,173万元,融资偿还亦高达6,937万元，均居沪市前位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,147,211 97,537 28,312

深圳证券交易所 1,459,622 80,009 19,975(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐