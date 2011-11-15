〔中国国企〕广药集团或通过广州药业吸收合并白云山,以整体上市--报载

路透上海11月15日电---上海证券报周二报导,广州医药集团或通过旗下上市公司广州药业(600332.SS),换股吸收合并白云山000522.SZ的方式,实现集团整体上市.

广州药业(0874.HK)和白云山此前于11月7日同时公告称,因控股股东--广药集团正筹划与其相关的重大资产重组事项,公司股票当日起停牌,预计停牌时间为一个月.

报导引述广药集团一位人士表示,这次集团整体上市的方式应该是广州药业以换股吸收合并的方式吸收合并白云山,同时出让白云山壳资源给国资委,从而实现广药集团在香港和内地同时上市.

对于方案是否会涉及广药集团未上市资产的收购,上述人士透露,广药集团主要资产都已经进入两家上市公司.

报导表示,近年来,医药行业掀起资源整合、整体上市潮.其中国药集团资源整合早在前几年已展开,华润医药重组央企华源集团、三九集团、北药集团;上海医药600849.SS吸收合并上实医药、中西药业等,市场竞争日益激烈.

广州医药集团有限公司为国有独资公司,以中西成药制造和销售为主营,包括中西药品、医疗器械、生物医药、保健食品和卫生材料与医药整体相关产品的研制开发和生产销售,兼营进出口贸易和房地产等产业.2010年广药集团实现工商销售收入275.26亿元,利润总额完成10.30亿元.(完)