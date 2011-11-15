〔瑞郎汇率〕瑞士央行不会屈服于外界压力撤除瑞郎汇率限制--副总裁

路透苏黎世11月14日电---瑞士央行副总裁乔丹周一表示,瑞士央行必须捍卫自己的独立性,不会对企业和政客要求撤除瑞郎汇率限制的要求作出回应,不过如果有经济上的需要,该央行会采取行动.

"央行不能听令于商业团体或是政界.过去没有,未来也不会,"乔丹称.

"我们一直在监控情况,注视全球经济动向及其对瑞士的影响.如果关乎经济前景和通缩风险,且有必要行动,那麽我们就会采取措施,"乔丹称.

瑞士央行在9月6日为瑞郎兑欧元汇率设置了1.20的上限,之前瑞郎/欧元几近碰触平价.(完)