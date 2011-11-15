〔新债招标〕中国上海市三年地方债利率3.10%,五年3.30%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月15日电---业内人士周二透露,中国上海市政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.10%;同时发行的五年期品种,中标利率3.30%.
上海本次地方债招标,为地方政府自主发行的首单,均采用单一价格荷兰式招标方式.三年期品种计划发行量36亿元人民币,其中基本承销额10.8亿元;五年期品种为35亿元,其中基本承销额10.5亿元.
上述两期债11月16日开始发行并计息,11月18日发行结束.
中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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