〔新债招标〕中国上海市三年地方债利率3.10%,五年3.30%--业内人士

路透上海11月15日电---业内人士周二透露,中国上海市政府稍早招标发行的三年期地方债,中标利率3.10%;同时发行的五年期品种,中标利率3.30%.

上海本次地方债招标,为地方政府自主发行的首单,均采用单一价格荷兰式招标方式.三年期品种计划发行量36亿元人民币,其中基本承销额10.8亿元;五年期品种为35亿元,其中基本承销额10.5亿元.

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)