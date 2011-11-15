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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 10:11 BJT

〔中国公开市场〕一年央票收益率再降逾8个基点至3.4875%--业内人士

路透北京11月15日电---业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的520亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.4875%,较上周下行8.58个基点(bp).

业内人士稍早还透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作

央行上周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.55元,对应收益率为3.5733%,为28个月以来首次下降.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 520亿元 96.63元 3.4875% -8.58基点(bp)

上周二 100亿元 96.55元 3.5733% -1.07 bp (完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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