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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:30 BJT

〔澳新汇市〕澳洲央行不急于降息令澳元小幅走升,新西兰元走势受抑

路透惠灵顿/悉尼11月15日电---澳元周二小幅走升,此前澳洲央行给人留下不急于再度降息的印象,同时在欧元区借贷成本升高的形势下,新西兰元走势受抑.

澳元/美元NZD=D4上涨0.0025美元至1.0225美元,高于纽约盘的1.0186,但仍远低于周一所及高位1.0345.

支撑位在1.0183,短期阻力位料在1.0230,此为周一波动区间的38.2%回档位.

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