〔澳新汇市〕澳洲央行不急于降息令澳元小幅走升,新西兰元走势受抑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼11月15日电---澳元周二小幅走升,此前澳洲央行给人留下不急于再度降息的印象,同时在欧元区借贷成本升高的形势下,新西兰元走势受抑.
澳元/美元NZD=D4上涨0.0025美元至1.0225美元,高于纽约盘的1.0186,但仍远低于周一所及高位1.0345.
支撑位在1.0183,短期阻力位料在1.0230,此为周一波动区间的38.2%回档位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。