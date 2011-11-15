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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:29 BJT

〔中国新债〕新疆众和周四起将发行13.7亿元固息公司债,期限七年

路透上海11月15日电---中国新疆众和股份有限公司(600888.SS)周二公告称,将于周四(17日)起发行13.7亿元人民币

固息公司债,期限七年.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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新疆众和 13.7 7 -- 中信建投证券 AA 11/17-21

(600888.SS) (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

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参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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