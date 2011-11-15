〔中国贸易〕外贸大省广东进出口增速下行,受欧盟经济低迷冲击--报载

路透北京11月15日电---中国最大的进出口贸易省份--广东省表示,受欧盟经济低迷冲击,该省进出口总体出现下行趋势,外贸形势严峻,正面临不亚于2008年的巨大挑战,需要从扩大市场和促进加工企业转型上扭转局面.

广州日报周二报导并引述广东省代省长朱小丹提供数据,今年1-6月全省进出口贸易总额是4,350.9亿美元,同比增长26%.1-10月增幅明显下滑,1-10月绝对值是7,443亿美元,增幅跌到19.1%.

"我们的对外贸易面临非常大的挑战,这种挑战甚至不亚于2008年."他说.

朱小丹并指出,如果欧债危机将要持续一段时间,欧盟作为广东一个主要的出口市场,在今後一段可预见的时间内,其出口还会承担较大压力.

对于应对的措施,朱小丹表示,未来主要还是坚持稳增长、调结构、促平衡的方针,在努力转变外经贸方式的过程当中来追求保持出口比较平稳的持续发展.将从多方面抓紧做保持出口稳定增长,同时推进出口结构调整的具体工作.

"要制定抢抓订单的工作计划,在努力保持欧美市场份额的同时扩大新兴市场.因为目前我们遇到的主要问题是我们大批的外贸出口企业订单不足,或者是缺乏长单、大单,只有一些短期的小单."他说.

此外,广东还将加大对出口企业的扶持,在退税、收费清理、财税支持、融资担保、优化服务等多个方面采取有力的措施,对有订单、有效益、收费有保证、风险可控的这些出口企业,并包括对出口中小企业给予重点扶持,扶优扶强.

中国"稳出口"的背景下,却遭遇欧美经济疲弱挑战,受此拖累,中国10月出口同比增速创八个月新低,若扣除春节因素,则为2009年12月来新低.[ID:nEAP307A02](完)