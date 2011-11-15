〔新债招标〕中国进出口行七年债利率3.83%,五年增发3.4357%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海11月15日电---业内人士周二透露,中国进出口银行稍早招标的七年期固息债,中标利率3.83%;同时招标的五年期增发债,中标收益率3.4357%.
以下为今日招标两期债的具体条款:
第19期(2007年第11期增发) 第20期
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招标总额 150亿元 120亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
追加发行 否 至多57.8亿元
招标时间 11月15日10:00-11:00 11月15日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 11月18日 11月24日
发行期 11月15日-11月18日 11月15日-11月24日
上市流通日 11月24日 11月30日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
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进出口行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券CN070311=CFXS,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.今日增发债券上市後将与2007年第11期金融债合并交易.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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