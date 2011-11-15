〔新债招标〕中国进出口行七年债利率3.83%,五年增发3.4357%--业内人士

基本承销额 无 无

进出口行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券CN070311=CFXS,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.今日增发债券上市後将与2007年第11期金融债合并交易.(完)