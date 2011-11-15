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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 11:10 BJT

〔新债招标〕中国进出口行七年债利率3.83%,五年增发3.4357%--业内人士

路透上海11月15日电---业内人士周二透露,中国进出口银行稍早招标的七年期固息债,中标利率3.83%;同时招标的五年期增发债,中标收益率3.4357%.

以下为今日招标两期债的具体条款:

第19期(2007年第11期增发) 第20期

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招标总额 150亿元 120亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

追加发行 否 至多57.8亿元

招标时间 11月15日10:00-11:00 11月15日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 11月18日 11月24日

发行期 11月15日-11月18日 11月15日-11月24日

上市流通日 11月24日 11月30日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

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进出口行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券CN070311=CFXS,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.今日增发债券上市後将与2007年第11期金融债合并交易.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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