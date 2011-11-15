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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:43 BJT

〔中国电力〕10月全社会用电量同比增逾11%,增速较上月略降--能源局

路透北京11月15日电---中国国家能源局周二公布数据显示,10月全社会用电量3,797亿千瓦时,同比增长11.35%,较9月12.2%的增速略下降.

刊登在能源局网站的新闻稿并称,1-10月全国全社会用电量38,951亿千瓦时,同比增长11.87%.其中,第二产业用电量29,089亿千瓦时,增长12.16%.

据此计算,前十个月第二产业用电量占全社会用电量的74.7%,与前九月基本持平.

能源局数据并显示,1-10月全国发电设备累计平均利用小时为3,971小时,同比增长60小时.其中水电设备平均利用小时为2,639小时,下降379小时;火电设备平均利用小时为4,391小时,增加214小时.

同期全国电源工程完成投资2,760亿元人民币,其中水电708亿元,火电818亿元,核电600亿元,风电550亿元.

能源局此前数据显示,9月全社会用电量3,915亿千瓦时,同比增长12.2%,较8月9.1%的增速有所回升.[ID:CN1160256]

中国电力企业联合会上月底发布预测报告称,预计四季度全国电力消费继续保持平稳增长态势,当季全社会用电量增长13%左右;而今冬明春电力供需总体偏紧.[ID:CN1181726]

中国2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.4%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.(完)

欲了解更多详情,请点选能源局网站(here)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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