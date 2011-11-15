〔中国电力〕10月全社会用电量同比增逾11%,增速较上月略降--能源局

能源局数据并显示,1-10月全国发电设备累计平均利用小时为3,971小时,同比增长60小时.其中水电设备平均利用小时为2,639小时,下降379小时;火电设备平均利用小时为4,391小时,增加214小时.

中国2010年和2009年的全社会用电量增速分别为14.56%和5.96%;分别与当年国内生产总值(GDP)10.4%和9.2%的增速相呼应,用电量增速被认为反映经济走势的重要指标.(完)