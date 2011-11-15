《外汇动态》美元/人民币NDF走高,受中美有关人民币议题的分歧影响

0134GMT--美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=上涨,分析师和交易商表示,中美两国在人民币问题上的紧张关系加剧,或导致北京方面放缓人民币升值步伐,避险情绪亦令NDF涨势受阻.

在周日的APEC峰会期间,美国总统奥巴马在人民币汇率和贸易政策方面对华施压.而媒体援引中国国家主席胡锦涛的话称,美国的贸易和就业问题无法通过人民币的大幅升值来解决.

"中国理解奥巴马的这种政治姿态部分是在大选年到来前做给国内看的,但中方肯定不愿在汇率议题上示弱,因汇率问题仍是其当前经济政策的核心.目前的言辞将肯定会暂时放缓人民币升值步伐,"澳洲联邦银行(CBA)亚洲货币策略师Andy Ji表示.

周二人民币兑美元中间价报6.3436,前一日收盘报6.3538,上日中间价为6.3301.一个月期NDFCNY1MNDFOR=上涨0.2%,至6.3520,一年期NDFCNY1YNDFOR=亦涨0.2%至6.3550.(完)

--编译 丁琦;审校 徐文焰

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