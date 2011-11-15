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市场报道 | 2011年 11月 15日 星期二 09:52 BJT

《外汇动态》欧元/美元料将受到支撑,因中东买盘和欧洲帐户汇回资金

0137GMT---一日系银行的交易员表示,尽管关于欧元区债务问题的持续忧虑令欧元走势脆弱,但欧元在1.36美元下方可能获得支撑,因中东地区主权帐户的买盘以及欧洲帐户在年底结帐前进行的资金汇回活动.

"欧元有下行风险,但目前我不会对此押注太多."该交易员说.

欧元/美元EUR=现报1.3624美元,日内几无变动.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧

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