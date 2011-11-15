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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:46 BJT

〔中国新债〕中能硅业周二起发15亿元七年期固息企业债,年利率7.05%

路透上海11月15日电---中国江苏中能硅业科技发展有限公司周一晚公告称,将于今日(15日)起

发行15亿元人民币固息企业债,期限七年,年利率7.05%;并在第五年末附发行人上调票面利率选择权

及投资者回售选择权.

具体条款如下:

发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)

=====================================================================================

中能硅业 15 7 7.05% AA 11/15-11/21 国泰君安证券

(第五年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权)

=====================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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