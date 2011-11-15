《综述》中资银行股频遭外资减持,抛压仍在但後市不看淡

* 外资股东频频减持中资银行股

* 靴子落地反有助于消除笼罩中资银行股的阴霾

* 美国银行沽售建行104亿股H股份,套现近515亿港元

* 料短期内美银将不会有更多减持行为

* 中资机构或为主要接盘者

作者 谢衡

路透北京11月15日电---近来陷于水深火热的外资银行迫于财务压力频频减持中资银行股份.但即使面对还有大型中资银行股份禁售股全面解禁,以及外资银行补充资本金的压力,分析师并不看淡中资银行板块後市.

分析师指出,受惠信贷额度的放松令银行生息资产规模增长获明显改善,且货币从紧基调未变,存贷利差将保持高位稳定,预计银行业四季度盈利仍能保持较高水平.

不过,国际货币基金组织(IMF)周二公布首份中国金融部门评估规划报告警告称,中国的信贷,房地产,汇率和债务问题若单独来看,都还处于可承受范围,但这些问题如果一起发作,将令国内大型银行面临系统性风险.[ID:nCN1219402]

继高盛(GS.N)寻求出售所持中国工商银行(1398.HK)股份之後,美国银行(BAC.N)昨晚突然宣布再度减持104亿股中国建设银行(0939.HK)H股份.套现近515港亿元,折让10.5%.

"这个事情很简单,美国银行就是缺钱,已经把值钱的东西都卖了,这是家里最後值钱的东西了,也非卖不可了."法国巴黎资本(亚洲)有限公司银行业分析师 Dorris Chen说.

Dorris Chen表示,受全球金融危机的影响,实际上从2008年以来,主要外资金融机构就在不断出售其持有的各种资产."就是因为看好中国经济,才最後卖出中资银行的股票."

目前,以市值及盈利水平计,建设银行(601939.SS)均列全球第二位.

中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)禁售股已迎来全面解禁,其中包括51亿股战略投资者所持A股以及H股基础投资者所持124亿股限售股,加上高盛仍持有工行近10%的H股尚未沽,这仍是飘在中资银行头上的一片乌云.

投资银行巴克莱资本最新发布的报告亦称,基于巴塞尔III,美国银行有充实资本的需求,所以其出售建行股份属于意料之中.

美国银行此前发表声明称,此次出售建行股份将采取向一组投资者私下出售的方式,预计可产生18亿美元的税後利得.这将使美国银行实现递延所得税资产,将其核心一级普通股资本提高约29亿美元.[ID:nCN1217528]

这已是美国银行在年内第二次减持建行股份.就在今年8月底,美国银行为充实资本,出售了约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元.[ID:nCT0393132]

建行周一晚间刊登的新闻稿称,"美国银行由于自身原因减持建行股份,属于市场行为,对建行的经营发展没有影响."

高盛亦正在寻求出售所持中国工商银行(601398.SS)股份,涉资高至15.4亿美元,这是高盛第三次减持中国工商银行股份.

虽然通过之前两次减持工行股份,高盛的初始投资已经增长了一倍.但随着今年以来中资银行股价连连下挫,高盛对工行投资价值已大幅缩水,导致该公司在不到一个月前宣布自上市以来第二次录得季度亏损,仅工行持股就亏损10.5亿美元.[ID:nCN1209244]

**消除影响股价的不确定因素**

减持的靴子落地後,反有助于消除笼罩中资银行股的阴霾.建行H股周二开盘跌近2%後,转跌回升一度反弹至2%,早盘收涨0.54%.而恒生指数.HSI下跌1.09%

"外资股东的减持,愈早愈好."永丰金融集团研究部主管涂国彬说.

涂国彬认为因投资者相信外资股东因自身资金需要,最终会出售内地银行的股份.而这些股东离场,有利于增加其他投资者的入市的机会.

巴克莱资本亦认为,市场担忧在近来建行疲软走软中已有所体现.该交易的最终落实,将对建行未来股价形成有利影响.

投资银行野村证券周二发布的报告称,在昨日沽售建行104亿股份後,美国银行还持有建行约21亿股,占後者总股本的0.84%.美国银行在其年报中披露,持有的建行20亿限售股2013年8月方可解禁.野村据此认为,短期内美银将不会有更多减持行为.

**中资机构或为主要接盘者**

美银此次减持建行H股,涉及资金额高达515亿港元,会有哪些机构接手呢?分析人士表示,此次盘子较大,应是分散于数家投资者.考虑到现实的财务实力,中资机构购入多数股份的可能性较大.

"目前来看,中资机构接手的可能更高,外资金融机构的的实力恐没有中资强."招商证券首席金融分析师罗毅说.

上次美银减持银行股份後,建行曾公告披露,是次美国银行出售的H股中,约62%售予机构投资者,馀下则售予境外基金.

此後据港交所的权益披露资料显示,新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL]增持了建行44亿股H股,涉资高至217.36亿港元.[ID:nCH0077653]

今年10月,中国中央汇金公司曾在A股二级市场自主购入工行、农业银行、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建行四大银行的股票,并称将继续进行相关市场操作.据银行公告推算,汇金此次增持共动用资金约1.97亿元.

中原证券的报告称,从今年单季度净利润的同比增长情况来看,除银行外全部A股的净利润同比增速逐季下滑的趋势十分明显.而银行板块整体盈利增长趋势平稳,相对于全部A股的优势十分明显.

"中资银行的资产质量我认为是不需要担心的."罗毅说.(完)