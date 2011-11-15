版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 09:58 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳,受中国推动电动车发展消息提振

路透上海11月15日电---伦敦期铜周二上涨,受中国继续努力推动发展电动车消息提振,这或导致铜需求猛增.

但欧元区困境仍使得投资者保持谨慎,此前意大利五年期公债收益率升至欧元诞生以来最高水位,引发市场忧虑借贷成本高企将影响该国平抑债务的努力.

0126GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%至每吨7,780美元.该期约前一交易日上涨1.6%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐