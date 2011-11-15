〔金属期市〕LME期铜持稳,受中国推动电动车发展消息提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月15日电---伦敦期铜周二上涨,受中国继续努力推动发展电动车消息提振,这或导致铜需求猛增.
但欧元区困境仍使得投资者保持谨慎,此前意大利五年期公债收益率升至欧元诞生以来最高水位,引发市场忧虑借贷成本高企将影响该国平抑债务的努力.
0126GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.3%至每吨7,780美元.该期约前一交易日上涨1.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。