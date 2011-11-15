金融危机影响民众对民主和自由市场看法--报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月15日电---欧洲复兴开发银行周二发布的报告称，在中欧和中亚29个国家，全球经济危机已严重影响到民众对民主和自由市场原则的支持率。
此项调查涵盖约3.9万人，研究发现在其受惠国中，较发达的经济体对民主和市场经济的支持率下滑，而在次发达的独联体经济体中，民主的支持率却出人意料地上升。
欧洲复兴开发银行称：“研究发现，在较发达的转型经济体，民主和市场经济的支持率下降，因为这些国家在当前经济危机中所受打击的程度，超过了1990年代早期和中期的衰退。”
“而对独联体国家来说，眼下危机对其的冲击比当初苏联解体後的冲击要温和。”
这些国家中，民主理念支持率最高的有土耳其、蒙古、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚和格鲁吉亚。
而民主理念在斯洛伐克、斯洛文尼亚和匈牙利的支持率则迅速下滑。
欧洲复兴开发银行称，当前金融危机对东欧和中欧民众的冲击超过了西欧，因为中东欧国家的社会保障体系相对薄弱。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。