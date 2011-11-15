《中美经济分析》诸多风险考量或促使美国软化对华的强硬立场

* 奥巴马的语气更为强硬,但其问题也愈加严峻

* 美国和中国都在选举年谨慎行事

* 美国试图维系在亚洲的长期势力

路透华盛顿11月14日电---美国总统奥巴马对中国发表措辞激烈的讲话,可能在美国步入2012年大选之际凸显其强硬的形象,但鉴于华盛顿和北京都面临政治交接的敏感时期,此举会带来诸多风险.

奥巴马利用在檀香山举行亚太峰会的机会向中国施压,声称中国必须遵守国际贸易规则,并像一个"成年人"那样行事--他的言辞势必刺伤北京的自尊.

在奥巴马讲话前,美国发表一系列针对中国的强硬声明,美国国务卿希拉里克林顿和其他高级官员抛出多个争论焦点,从中国人民币汇率、知识产权到人权记录等.

但政治分析师指出,奥巴马当局可用来让中国很快俯首贴耳的手段不多,特别是在美国经济疲弱,全球经济前景依然黯淡,中国是美国第一大海外债主和第三大出口市场的背景下.

"奥巴马不得不应对中国,坦率而言他的後续工具有限,"美国布鲁金斯学会中国专家Jonathan Pollack称.

"他必须言辞强硬,很像那麽回事,但他是否真的准备加大压力还有待观察."

尽管美国官员希望利用世界贸易组织(WTO)等现有架构来打击他们认为是不公平的贸易行为,比如中国政府对国企的补贴等,但进展将是缓慢的.

美国政府长期以来都指称人民币兑美元被人为低估,但若针对中国汇率政策祭出惩罚性制裁等单边举措,会招致中国的报复并引发贸易战忧虑.

尽管如此,美国共和党总统候选人罗姆尼仍表示,当选总统後将把中国列为汇率操控国,并威胁实施贸易制裁,呼应美国公众对中国经济与军事发展的担忧心理.

"候选人将在中国问题上竞相强硬,因为这很能争取人心,"一位匿名分析人士指出.

"但要解决这些双边问题,不可能不造成巨大连带损害,因此他们必须好好思考後续问题."

**难见让步**

虽然白宫官员称,奥巴马对中国国家主席胡锦涛表示,美国企业和美国民众对中国的经济政策"失去了耐心且感到沮丧",但尚无公开迹象显示中方作出让步.

一位中国外交高官在夏威夷亚太经合组织(APEC)峰会上表示,北京将会遵守共同制定的规则,但不会对国际贸易规则唯命是从.

政治分析师称,中国领导人自身面临着国内的政治压力,不大可能屈服于美国的诸多要求之下.中国国家副主席习近平准备于2012年下半年接替胡锦涛出任下一届国家主席.

"一直到2012年底,中国领导人在就向该国施压的回应方面将不得不摆出比教皇还高的姿态,或比毛泽东时代更加的社会主义,"卡耐基国际和平基金会亚洲问题专家、前总统里根(雷根,Ronald Reagan)和老布什(George H.W. Bush)时代的政府资深亚洲顾问Douglas Paal表示.

"人民币币值重估等我们想要达成的事情上面,中方可能减少合作.我认为,公开向其强硬施压不会达到更好的结果."

奥巴马本周的行程,将使其有更多机会与其他因中国崛起而焦虑不安的亚太地区国家达成共识.奥巴马将出访澳洲,随後参加峇里岛(巴里岛)的东亚峰会.

奥巴马很可能会强调加强区域贸易和安全关系的重要性,但一些分析师表示,奥巴马此次出访的目的是就美国政策达成长期共识,而非在个人对于中国的问题上取得进展.

"中美两国在外交方面的竞争即将进入一个更加激烈的阶段,"Center for Strategic and International Studies亚洲问题分析师Victor Cha表示.

"不管怎样,中国经济都将腾飞,然而美国此刻正暗示其在扩大财政节流之际,不会留下权力真空让中国取而代之."(完)