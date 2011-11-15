《热点透视》买入IBM股权未必说明巴菲特对科技业的投资风格有变

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 徐文焰

路透纽约11月14日电---巴菲特(Warren Buffett)不喜欢科技股众所周知,因此他在周一披露旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)已买入107亿美元IBM(IBM.N)股票的消息,迅速在社交网络Twitter上引发热议.不过相较于巴菲特投资策略的转变,此举更证明了IBM的投资价值.

尽管IBM在七年前出售了个人电脑(PC)业务,但仍是科技行业不容忽视的力量.不过要是笼统地把IBM归为是与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)同类型的公司,就很难凸显出其日趋成熟的程度.

人们再一次把IBM同最尖端的超级电脑紧密联系起来,例如创造出第一台在国际象棋比赛中击败人类的电脑.可是就在几个月前,IBM终止了Blue Waters新一代超级电脑开发计划.Blue Waters能力超强,甚至能破解龙卷风形成模型.Younger Cray(CRAY.O)随後接下这项任务,并在巴菲特披露投资变化的几小时之前宣布了该消息.

但IBM并未因此落选巴菲特的投资名单,反而凸显出巴菲特可能已经察觉或尚未察觉到的一点,那就是这家公司已经成为一家可以预见,且招牌响当当的咨询与服务企业.

与众多急躁冒进的新兴企业不同,IBM拥有长期的发展计划,该计划细节早在巴菲特声称开始买入IBM股票的3月就已成形.其次,该公司的管理层在行业中相对稳定,这在上个月的公司执行长顺利交接中就可见端倪.当时IBM选择由Virginia Rometty接替Sam Palmisano的执行长职务,对此投资者毫不意外.

最後,IBM的估值也较低,与之相比,其同业的市盈率(本益比)通常会偏高.据汤森路透数据,IBM目前的市盈率为14.8倍,甲骨文ORCL.O为18.4倍,而埃森哲(ACN.N)为17.4倍.科技业者的市盈率中值则高达21.9倍.

这些特质令IBM吸引到巴菲特等价值投资者的目光.从技术面来说,IBM并非人们在科技业布局时通常会想到的目标;但已是耄耋老人的投资者不太可能轻易改变投资风格.因此,巴菲特买入的股权说明了IBM的价值.(完)