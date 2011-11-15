〔欧洲个股〕意大利裕信银行拟筹资103亿美元并裁员,以巩固财务状况

路透米兰11月14日电---意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)将向股东求援75亿欧元(103亿美元)新资金,裁员6,150人并撤出重要业务市场,以修补千疮百孔的资产负债表,并恢复盈利.

该行公布第三季亏损106亿欧元,并推出一年多以来欧洲银行业规模最大的供股计划,还取消了2011年股息支付,并准备像其他银行业者一样削减放贷.

裕信银行是国际化程度最高的意大利银行,在22个国家设有分支.在本月出炉的全球最重要银行名单上,裕信银行是唯一的意大利企业.

不过随着意大利在债务危机中越陷越深,裕信银行也受到牵连.

该股周一收盘大跌6.2%至0.77欧元,以此计算其市值还不到150亿欧元.

裕信将在总部所在的意大利裁减约5,200个岗位.西欧将裁减2,000个岗位,包括在奥地利的800个,但东欧的新增岗位将部分抵消该数字.目前裕信旗下的160,000名员工中,有大约62,000在意大利,51,000名分布在中东欧.(完)