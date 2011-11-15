〔中国债市动态〕现券收益率小跌,央票发行利率大降未兴波澜

路透上海11月15日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率略跌,稍早公开市场央票发行收益率续降幅度虽然较大,但市场反应颇为淡定,因机构认为债市收益率近期累积的跌幅已深,央票发行收益率向二级市场靠拢并不意外.

业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的520亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.4875%,较上周下行8.58个基点(bp).而上周一年央票发行收益率28个月来首次下降,被视为货币政策松动的又一信号.[CN/MMTCN]

"今天早盘收益率有点上呢,(公开市场结果)出来了之後收益率转而下了.但是市场已经透支一次降息预期,所以出来了之後情绪上没有那麽激动了,"上海一券商交易员称.

不过交易员也指出,央行允许一年央票发行收益率如此大幅度的下跌,强化了其可能进一步放松货币政策的信息,调降准备金率等利好出台的可能性增大.

剩馀期限近三年的央票1101081券最新成交收益率tCN1101081=CFXS在3.5200%,与上日收盘收益率3.5210%非常接近.(完)