〔中国债市动态〕现券收益率小跌,央票发行利率大降未兴波澜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海11月15日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率略跌,稍早公开市场央票发行收益率续降幅度虽然较大,但市场反应颇为淡定,因机构认为债市收益率近期累积的跌幅已深,央票发行收益率向二级市场靠拢并不意外.
业内人士周二透露,中国央行稍早招标发行的520亿元人民币一年期央票,中标收益率为3.4875%,较上周下行8.58个基点(bp).而上周一年央票发行收益率28个月来首次下降,被视为货币政策松动的又一信号.[CN/MMTCN]
"今天早盘收益率有点上呢,(公开市场结果)出来了之後收益率转而下了.但是市场已经透支一次降息预期,所以出来了之後情绪上没有那麽激动了,"上海一券商交易员称.
不过交易员也指出,央行允许一年央票发行收益率如此大幅度的下跌,强化了其可能进一步放松货币政策的信息,调降准备金率等利好出台的可能性增大.
剩馀期限近三年的央票1101081券最新成交收益率tCN1101081=CFXS在3.5200%,与上日收盘收益率3.5210%非常接近.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。