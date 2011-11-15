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亚洲 | 2011年 11月 15日 星期二 10:38 BJT

〔中国新债〕广西玉柴股份下周二将发行6.9亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月15日电---中国广西玉柴机器股份有限公司(CYD.N)周二公告称,将于下周二(22日)簿记建档发行

6.9亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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玉柴股份 6.9 6.9 12 11/22簿记建档 工商银行 AA+ 11/23 11/24

(CYD.N)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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