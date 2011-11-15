《路透峰会》哈尔滨银行已申请发行25亿元小微企业金融债--董事长

路透北京11月15日电---中国哈尔滨银行董事长郭志文周二称,为增加小微企业信贷资金额度,该行已申请发行25亿元人民币专项金融债,目前正待监管层批准.

作为应对微小型企业融资难的定向宽松政策措施,银监会规定小微企业贷款达到目标的商业银行可申请发行专项金融债.其对应的单户500万元(含)以下小微企业贷款,将不计入存贷比考核,从而也增加银行信贷资金额度.

"尽管发债成本不低,但总体利差还是可以的,有2%左右的净利差,"郭志文在参加路透峰会时表示.哈尔滨银行从1999年就开始尝试小额信贷业务,目前该行小额贷款已占贷款总额的63%.

民生银行(600016.SS) (1988.HK)、浦发银行(600000.SS)、兴业银行(601166.SS)三家银行近日获批准发行专项金融债共1,100亿元,用于发放小微企业贷款.对银行而言,此举有利于改善资产负债结构,缓解存贷比压力.

体量较小的哈尔滨银行是近年来定位于小额贷款为主的一家城市商业银行,目前拥有12家分行、21家村镇银行,是城商行中拥有分行及村镇银行数量最多的.

截至2011年10月末,哈尔滨银行资产总额1,618亿元,小额信贷馀额360亿元,占全行信贷资产总额的63%;来自小额信贷的收入占全行信贷资产收入的68%.小额贷款不良率仅为0.58%.(完)

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