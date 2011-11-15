〔基金产业〕美国货币市场基金转投加拿大银行业避险,因担忧欧洲形势

路透纽约11月14日电---在欧洲债务动荡局势愈演愈烈之际,美国货币市场基金为安全起见增加对加拿大的投资.

规模达2.6万亿(兆)美元的货币市场基金行业认为,经济总量排名全球第10位的加拿大经济状况优于欧洲.货币市场基金过去曾是欧元区银行短期债券的主要投资者.

分析师和基金经理指出,加拿大银行业在欧元区负债高而经济疲弱国家的风险敞口极低,因此该国银行较欧洲同业更加安全.

"加拿大显然符合黄金准则.它宛如一个防弹市场."Prudential Fixed Income货币市场主管Joe D'Angelo表示.

当然,如果基金经理看到加拿大经济恶化并冲击到国内银行业的迹象,这种乐观看法就可能迅速转变.

摩根大通证券数据显示,年内迄今为止,而美国货币基金已增持280亿美元加拿大的银行债券,与其减持的2,660亿美元欧元区银行商业票据、存款证和其他短期证券相比,对加拿大资产的增持可谓微不足道.

这些基金还将投资转到澳洲、北欧和日本的银行证券.美国公债与机构债亦有货币基金投资流入,令收益率降至零附近.

在低风险资产受到追捧的同时,一些市场消息人士称,部分加拿大银行拒绝来自美国的投资,因其不愿让资产负债表扩大太多,承受额外的风险.

这波涌入加拿大和澳洲银行业的投资热令其借入美元的成本下降,与欧洲同行对比鲜明.

在银行间拆借市场,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)与加拿大皇家银行(RY.TO)周一公布,三个月期美元银行间拆借利率USD3MFSR=分别为0.43500%和0.45000%,均低于当天定盘价0.46056%.

相形之下,欧洲同业在银行间市场大多要以高于定盘价的利率借入资金.

在其它货币市场,加拿大的银行也享受到低于欧洲同业的融资成本.例如美国货币基金月度数据显示,加拿大银行业者发行的11月到期短期商票利率在20个基点附近区间的低端,是法国银行业者可比借款利率的一半.(完)