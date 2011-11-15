〔中国公开市场〕一年央票收益率大降,需求强劲使然非降息信号(更新版2)

(新增分析师评论)

* 一年央票中标收益率大降逾8个基点

* 一二级市场存利差空间,机构需求强劲

* 非央行降息信号,但不排除调降存准可能

路透北京11月15日电---中国央行公开市场一年期央票中标收益率意外大降,令市场揣测纷纷.不过分析人士指出,因一二级市场存在利差空间,机构需求强劲推动该期限央票发行利率再下一城,而并非传递央行降息的信号.

他们并认为,央行货币政策定向宽松的基调已经明确,目前看政策还仅限于预调和微调,尚难大幅转向.不过,尽管降息短期尚未提上日程,但调降存款准备金率的可能则不能排除.

"降息的可能性小,降准备金率的可能性大,"上海一券商分析师称,"降息的作用不大,降准备金率的功效更明显."

他指出,从量上来看,央行加大了公开市场回笼力度,可能开始收缩基础货币,但是会放松货币乘数,即可能通过降准备金率来对冲;而从利率来看,一年央票利率具有很强的指示作用,连续下调意味着基准利率已经松动,宽松的格局已经确立.

央行公告显示,稍早发行的520亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率3.4875%,较上周下行8.58个基点(bp);同时今日未进行正回购操作.

央行上周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.55元,对应收益率下跌1.07个bp至3.5733%,为28个月以来首次下降.

**机构需求强劲**

"我知道肯定要降的,这麽多人盼着投标的,但是没有想到(降)这麽多,不过昨天出量的时候,就已经亮了."上海另一券商交易员称.

华南一券商交易员则指出,一年央票一二级市场利差明显,令机构需求旺盛,如果央行想维持利率稳定的话,可以选择不发一年央票,"但不发的话,二级市场将会更加疯狂,到时候收益率再下跌,反而为央票後续发行增添压力."

他并认为,一年央票收益率大跌,主要还是需求导致,"降息很难说,我觉得一时半会儿还出不来."

市场人士并指出,经过本次下降後,一年央票一级市场利率已贴近二级市场,但仍存在利差,在资金面较为宽松背景下,预计其发行利率後续仍有望小幅下行,但会渐趋平稳.

剩馀期限接近一年的央票1101086券最新成交收益率tCN1101086=CFXS为3.4085%,较一级市场仍低近8个bp.

一年央票今日发行收益率续降幅度虽然较大,但银行间债市周二早盘反应颇为淡定,现券收益率仅略跌,因机构认为债市收益率近期累积的跌幅已深,央票发行收益率向二级市场靠拢并不意外.[CN/CN]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

上周央行公开市场净投放资金670亿元,连续两周维持净投放.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 520

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 170

正回购到期 390

====================================(完)